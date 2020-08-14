Кольца, телефона и туфель лишился кузбассовец после похода в ночной клуб Фото: Екатерина РОМАНОВА

Не очень весело закончился для одного из жителей Кузбасса поход в ночной клуб. Мужчина лишился драгоценностей, мобильника и обуви.

34-летний житель Прокопьевска возвращался домой из ночного клуба, когда на него напали двое незнакомцев. Они повалили мужчину на землю и силой отобрали серебряную цепочку и золотое кольцо, а потом заставили снять обувь. Пока прокопчанин приходил в себя, нападавшие скрылись. Тогда мужчина решил обратиться за помощью в полицию.

Стражам порядка вскоре удалось установить личности и задержать налетчиков - 30-летнего и 32-летнего неоднократно судимых и не имеющих постоянного места жительства мужчин. Они признались, что цепочку, кольцо и мобильник сдали в ломбард, а туфли выбросили, так как они не подошли по размеру ни одному из них. В общей сложности сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей.

- Следователем отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по Прокопьевску возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.