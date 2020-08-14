Кузбассовцев предупреждают о граде и грозах 15 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Суббота, 15 августа, будет не самым комфортным для отдыха днем. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и высокий уровень пожароопасности.

В ночь на 15 августа в Кузбассе ожидается от 10 до 15 градусов тепла. При этом южный ветер, порывы которого будут достигать 16 метров в секунду, принесет дожди и грозы, а также град. В Кемерове ночью ожидается +11… +13 градусов.

Днем воздух прогреется до +20… +25 по области и до +21… +23 в Кемерове. Также сохранится переменная облачность, кратковременные дожди. При грозах местами пройдут сильные дожди, возможен град.

Кроме того, синоптики предупреждают о пожароопасности I, а местами - III-IV классов.

Напомним, утром 14 августа в Кузбассе выпал град, и жители региона в социальных сетях делились снимками последствий стихии.