16 младенцев заразились коронавирусом в Кузбассе

16 младенцев заразилось коронавирусом в Кузбассе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кузбассе с начала пандемии коронавирусом заразились 16 младенцев. Возрастную статистику представил оперативный штаб области.

Согласно официальным данным на утро 14 августа, в области коронавирусная инфекция диагностирована у 4926 человек. Больше всего заболевших в категории людей старше 60 лет - 1683 человека. В возрасте от 46 до 60 лет - 1422 заболевших, от 31 года до 45 лет - 1145. Также коронавирус диагностирован 413 кузбассовцам в возрасте от 18 до 30 лет, 247 человек - это дети и подростки в возрасте от 1 года до 17 лет.

В самой малочисленной категории, к которой относятся младенцы в возрасте до года, - 16 заболевших.

Статистика: фото: оперативный штаб области

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