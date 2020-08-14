Кузбассовец украл металлическое ограждение в городском парке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Преступное желание обогатиться за счет кражи довело одного из жителей Кузбасса до скамьи подсудимых.

В апреле 2020 года одна из жительниц Ленинска- Кузнецкого обратила внимание на то, что пропало металлическое ограждение, которое было установлено по периметру одного из городских парков отдыха.

Стражи порядка тут же приступили в поиску похитителя, и вскоре им удалось установить его личность и задержать. Оказалось, что металлическое ограждение - 14 пролетов общей массой около 600 килограммов - демонтировал, вывез на машине и сдал в пункт приема металлов 35-летний местный житель. К тому времени всю выручку он уже успел потратить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- В настоящее время собранные дознавателем материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания два года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.