Новокузнечанин зашел в гости к незнакомцу и убил его Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приглашение зайти в гости и выпить обернулось трагедией сразу для нескольких человек. Один из участников застолья умер, другой может оказаться в тюрьме, а женщина, которая пригласила в гости, лишилась возлюбленного.

В январе 2020 года 39-летний новокузнечанин, будучи нетрезвым, спал в одном из подъездов жилого дома. Его заметила жительница дома, разбудила и пригласила в гости. Застолье устроили на троих: хозяйку дома, ее сожителя и неожиданного гостя. В какой-то момент женщина ушла из квартиры, а новый приятель и ее сожитель продолжили общение.

Мужчины заговорили о службе в армии, но не смогли сойтись во взглядах. Тогда 39-летний гость избил своего 50-летнего собутыльника. После этого он также ушел их дома. Хозяйка же вернулась домой через несколько дней и застала возлюбленного без признаков жизни.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.