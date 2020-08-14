Сергей Цивилев прокомментировал конфликт между жителями поселка Черемза и угольщиками

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал конфликт, который сложился между жителями поселка Черемза в Новокузнецком районе и угольщиками. Камнем преткновения стало строительство углепогрузочной станции.

- Хочу сказать следующее. У представителей разреза «Кузнецкий Южный» было достаточно времени на подготовку к строительству. По требованию черемзинцев была проведена проверка документации, и она действительно не выявила нарушений, которые бы делали невозможным создание углепогрузочной станции в тех местах. Однако разрез не смог выстроить нормальное взаимодействие с жителями поселка, что и стало причиной конфликта, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что учитывать мнение людей должны все угольные предприятия области. В качестве выхода из ситуации Сергей Цивилев предложил наладить конструктивный диалог, а решение о строительстве принять сообща. В частности, глава региона настаивает на том, что разрез должен провести встречу с жителями Черемзы и рассказать им о проекте. После чего будет проведено общее собрание, в котором примут участие сельчане, угольщики и представители региональных властей.

- После в администрации района будет проведено собрание с участием жителей поселка, руководства разреза и представителей правительства Кузбасса, на котором люди озвучат общую позицию по данному вопросу. После этого правительство примет решение - поддерживать проект или нет.