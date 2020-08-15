Продуктовый магазин закрыли из-за коронавируса в Междуреченске Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Магазин с красивым названием «Березка» временно закрыли в Междуреченске. Как оказалось, здесь не торопились соблюдать меры про профилактике COVID-19.

Во время режима повышенной готовности, который действует в Кузбассе, не все жители региона действительно заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. Так, в Междуреченске временно приостановили работу одного из магазинов. Когда специалисты Роспотребнадзора проводили проверку в магазине «Березка», они установили, что здесь не соблюдается социальная дистанция между посетителями. Кроме того, в магазине не предусмотрена возможность приобретения или бесплатного получения средств защиты органов дыхания.

Не соблюдались требования по предотвращению распространения коронавируса и среди сотрудников магазина. Здесь не измеряли температуру при входе на работу и по окончании рабочего дня, не вели учет выдачи масок или респираторов, не проводили качественную уборку и дезинфекцию. А уборочный инвентарь для торгового зала и вовсе хранился в санузле – рядом с уборочным инвентарем для туалета.

Так как все это создает угрозу распространения COVID-19, специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении и передали для рассмотрения в Междуреченский городской суд.

- Постановлением Междуреченского городского суда Кемеровской области ИП Луценко Н.М. привлечена к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности магазина сроком на тридцать суток, - сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.