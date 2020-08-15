Воры-гастролеры попались с поличным в Кемервое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое приятелей договорили украсть из чужой машины вещи. Но их преступный план не сработал, и теперь оба находятся под стражей.

50-летний ранее судимый житель Омска вместе с 42-летний приятелем из одной из стран ближнего зарубежья договорились, что ограбят машину. Когда на одной из улиц Кемерове остановилась иномарка, Chevrolet Orlando, они прокололи колесо ножом. Владелец машины, 50-летний горожанин, вышел из автомобиля, чтобы посмотреть, что случилось.

В это время один из подельников через открытую дверь проник в салон и схватил барсетку с документами и деньгами – 10 тысячами рублей. Однако воспользоваться похищенным «гастролеры» не успели: прямо на месте преступления их задержала оперативная группа. В отношении мужчин заведено уголовное дело о краже, и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

- На время следствия одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.