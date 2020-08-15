Грузовик и легковушка столкнулись на кузбасской трассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram

В Кузбассе в пятницу, 14 августа, на трассе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Кадры происшествия сняли очевидцы.

Момент столкновения двух транспортных средств на 19-ом километре трассы Кемерово – Анжеро-Судженск попал на видео регистратора. Кто конкретно стал виновником аварии, предстоит выяснить.

По сообщениям очевидцев, в аварии в результате столкновения скончались водитель и пассажир легкового автомобиля.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.