Кузбассовец попал под суд за призывы к насилию в отношении сотрудников ГУФСИН Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе мужчина попал под суд за то, что призывал широкую аудиторию к насильственным действиям в отношении сотрудников ГУФСИН. Комментарии он размещал в публичном доступе в соцсетях.

Как было установлено, житель Киселевска в апреле этого года увидел в Интернете информацию о якобы имевшихся издевательствами над заключенными в местах лишения свободы. После этого он начал размещать комментарии с призывами к насильственным действиям по отношению к сотрудникам службы исполнения и наказания. Эти факты выявили сотрудники ФСБ.

-В ходе расследования было установлено, что высказывания обвиняемого являются публичными призывами к совершению преступлений по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса. - Мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил киселевчанину наказание в виде полутора лет условного лишения свободы и на год запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях.