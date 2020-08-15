В Кузбассе у 99 человек подтвердился коронавирус

В Кузбассе у 94 человек подтвердился коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба области, на утро 15 августа еще у 99 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5025 человек.

Также стало известно, что 83 человек выписаны из больниц, их тесты показали отрицательные результаты. Всего с весны от коронавируса вылечились уже 3461 пациент.

К сожалению, за минувшие сутки двое жителей области скончались.

- У женщины 1957 года рождения из Новокузнецка на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, хронической обструктивной болезни легких развилась пневмония, у женщины 1966 года рождения из Междуреченска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее количество умерших достигло 37 человек. Сейчас под наблюдением врачей находятся 1527 пациентов, еще 7235 человек остаются на обязательной 14-дневной изоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в Кузбассе

Сегодня многих кузбассовцев волнует вопрос: когда же начнется массовая вакцинация от коронавируса в Кузбассе. На этот вопрос ответила главврач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева. (подробности)

Комментарий: могут ли из-за коронавируса закрыть ТРЦ «Лапландия»

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, когда число заболевших продолжает оставаться высоким, в официальной группе ТРЦ «Лапландия» появился комментарий о возможном закрытии. (подробности)

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе по состоянию на 14 августа. Больше всего среди них представителей старшего поколения. (подробности)

16 младенцев заразились коронавирусом в Кузбассе

В Кузбассе с начала пандемии коронавирусом заразились 16 младенцев. Возрастную статистику представил оперативный штаб области. (подробности)

Фотографии необратимых последствий коронавируса опубликовал оперштаб Кузбасса

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал фотографии, наглядно показывающие последствия коронавирусной инфекции. Она поражает все жизненно важные органы. (подробности)