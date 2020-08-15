Оперштаб назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб области рассказал, в каких территориях были выявлены новые заболевшие коронавирусной инфекцией.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 99 случев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 36, Новокузнецк – 9, Анжеро-Судженск – 7, Белово – 5, Березовский и Осинники – по 5, Киселевск – 4, Гурьевский, Кемеровский, Прокопьевский и Промышленновский муниципальные округа – по 4, еще по 3 в Прокопьевске и Юрге, в Яйском муниципальном округе - 2, по одному в Калтане, Мариинском районе, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.

Также за минувшие сутки скончались двое пациентов, 83 человека выписаны из стационаров.

Сейчас лечение получают 1527 пациентов, еще 7235 человек находятся на изоляции дома, в медицинских стационарах и обсерваторах.

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