Роспотребнадзор Кузбасса забраковал 102 килограмма хлеба и пирожных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кузбасское управление Роспотребнадзора забраковало 102 килограмма хлеба и пирожных. В ходе проверок выяснилось, что продукция продавалась с нарушениями.

За полгода специалисты исследовали 322 пробы кондитерских и хлебобулочных изделий. В результате было забраковано и изъято из оборота 73 партии кондитерской продукции объемом 102 килограммов, в том числе девять партий кремовых изделий в количестве весом 17 килограммов из-за того, что продукция продавалась с истекшим сроком годности, отсутствием сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции и другими нарушениями.

Кроме того, были выявлены и другие несоответствия законодательству. В их числе – плохое санитарно-техническое состояние производственных и бытовых помещений, нарушение условий хранения продукции, ее транспортировки, гигиены персонала и др.

За нарушение обязательных требований Федерального законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 32 гражданина, должностных и юридических лиц на общую сумму более 200 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.