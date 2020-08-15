Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило пять тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 15 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Согласно официальной сводке, за минувшие сутки заболевание выявлено к 99 жителей области, таким образом, общее число заболевших достигло 5025.

Также стало известно, что два пациентки скончались. У женщины из Новокузнецка 1957 года рождения на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, хронической обструктивной болезни легких развилась пневмония. У женщины 1966 года рождения из Междуреченска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии.

За прошедшие сутки 83 пациента выписаны из больниц, их тесты показали отрицательные результаты. Всего в Кузбассе 3461 человек вылечился от коронавируса.

-Медицинскую помощь получают 1527 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7325 человек.

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