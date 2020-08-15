Дожди и туманы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 16 августа, в Кузбассе. День обещает быть теплым, но дождливым.

В ночь на воскресенье по региону ожидается +8…+13 градусов, днем температура повысится до +20…+25 градусов. Будет западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Жителей региона ждет переменная облачность, местами пройдут небольшие, а по востоку местами умеренные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

В Кемерове ночью 16 августа столбики термометра будут находиться в отметке +10…+ 12 градусов, днем воздух прогреется до +22…+24. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Синоптики предупреждаются, что в воскресенье в Прокопьевском, Новокузнецком районах и в Междуреченском городском округе ожидается высокая пожароопасность - 4 класса.