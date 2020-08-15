В Кемерове до конца года отремонтируют более 30 тротуаров. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове в этом году будет отремонтировано более 30 тротуаров. Об этом сообщили мэр областной столицы Илья Середюк в своем Instagram.

По словам градоначальника, в числе запланированных объектов есть крупные – это

тротуар по обеим сторонам проспекта Октябрьского от улицы Соборной до улицы Терешковой, по четной стороне проспекта Ленина от улицы Соборной до улицы Центральный проезд, а также по улице Красноармейской от улицы Дзержинского до улицы Красной.

-Также будут отремонтированы участки тротуара по улице Красноармейской от улицы Дзержинского до проспекта Кузнецкого и от улицы Красной до улицы Соборной, - добавил Илья Середюк.