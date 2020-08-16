В Кузбассе грабителя выдали следы на грядках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе грабителя выдали следы на грядках в огороде. Он присвоил имущество своей соседки по улице.

В отдел полиции города Кемерово обратилась 57-летняя женщина и сообщила, что неизвестный похитил из ее частного дома телевизор и металлические фляги. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

Когда прибывший в составе следственно-оперативной группы эксперт-криминалист осмотрел место преступления, то увидел отпечатки мужской обуви, которые тянулись из дома потерпевшей через огород на другой конец улицы. Они привели полицейских к дому, где проживает ранее неоднократно судимый 47-летний горожанин. Сотрудники полиции задержали его по подозрению в краже.

-Зная, что кемеровчанка будет отсутствовать дома, он выставил окно и проник в помещение в поисках денег и ювелирных украшений. Не найдя наличные и ценные вещи, похититель забрал телевизор и металлические изделия и скрылся. Чужое имущество он продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь, - сообщили подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против кемеровчанина возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет тюрьмы.