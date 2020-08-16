Еще 94 человека заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области коронавирус обнаружили еще у 94 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб 16 июля.

- Еще у 94 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Таким образом, сейчас медики оказывают помощь 1589 пациентам с этим диагнозом. За весь период наблюдения на территории Кемеровской области выявили 5 119 случаев заражения. Курс лечения прошли уже 3 493 человека. Однако есть и те, кто умер. На данный момент 37 пациентов с коронавирусом умерли.

Также 7500 жителей и гостей Кемеровской области находятся на обязательной 14-дневной изоляции. Среди них те, кто находится в группе риска и контактировал с заболевшими. С изоляции сняли 96118 человек.

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