Где в Кузбассе выявили 94 новых случая коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемеровской области за сутки еще 94 пациентам диагностировали коронавирус. Оперативный штаб рассказал, где проживают заболевшие.

- В Новокузнецке коронавирус обнаружили у 29 человек, в Кемерове у 24, в Междуреченске у 19, в Белове у семи, по три заболевших в Ленинске-Кузнецком, Беловском и Новокузнецком районах, в Полысаеве два заболевших, по одному заболевшему в Мысках, Прокопьевске, Таштагольском районе и Кемеровском муниципальном округе, - сообщили в оперштабе.

С начала пандемии на территории Кемеровской области зарегистрировали 5119 случаев коронавируса. В настоящее время медицинскую помощь получают 1589 человек, 3493 выздоровели. Число скончавшихся достигло 37.

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