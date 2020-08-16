Где в Кузбассе больше всего заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемеровской области 16 июля еще на 94 человека увеличилось количество заболевших коронавирусом. Оперативный штаб рассказал, в каких городах обнаружили новые случаи.

Больше всего за сутки диагностировали коронавирус в Новокузнецке.Здесь этот диагноз поставили 29 пациентам. Следующим городом, лидирующим по количеству новых заражений, стал Кемерово. У 24 человек анализ на COVID-19 оказался положительным. В Междуреченске число заболевших увеличилось на 19.

В настоящее время заболевшие получают помощь в больницах. Также анализы будут брать у всех, кто контактировал с ними. Сейчас в Кузбассе лечатся 1589 человек с коронавирусом. Кроме того 7500 жителей и гостей Кемеровской области находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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