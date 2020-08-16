Фото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс

В Кемерове неделю назад пропала женщина. Она ушла из дома 9 августа и не вернулась. С тех пор родные и близкие не могут найти ее, они также не знают, куда отправилась женщина в тот день, когда ее видели в последний раз.

Пропавшую зовут Жанна Юрьевна Егунова. Она родилась в 1983 году.Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» работают над поиском женщины. Они разместили ее фотографию и приметы, по которым ее можно узнать.

Жанна среднего роста - 164 сантиметра, у нее также среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В тот день, когда ее в последний раз видели, она была одета в футболку и серые штаны.

Если вы видели Жанну или знаете, где она может находиться, свяжитесь с волонтерами. Любая информация будет полезной в поиске.

Телефон «горячей линии» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52 или 112.