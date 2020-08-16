В Новокзнецке оперировали пациента с метастазами в мозге размером с яйцо. Фото: пресс-служба АПК

В нейрохирургическое отделение №2 Новокузнецкой городской клинической больницы №29 поступил пациент в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию по удалению метастаз, которые были размером с куриное яйцо в головном мозге.

Мужчина 62 лет был дезориентирован, страдал от сильных головных болей, и не понимал тяжести своего состояния.Нейрохирурги редко оперируют таких пациентов, так как высок риск летального исхода во время вмешательства. Если бы мужчина отказался от операции, по прогнозам врачей ему осталось бы жить примерно два месяца. Новокузнечанину уже удаляли пухоль легкого десять лет назад.

- Врачи предположили, что обнаруженные образования представляют – это два метастаза, каждый размером с куриное яйцо. Один из них был локализован в лобной области, второй – в теменной доле. Кроме того, у пациента был поражен метастазом позвонок в поясничном отделе позвоночника, - сообщили в пресс-службе АПК.

Несмотря на риски, врачи провели операцию. Знания, опыт и оборудование позволяли это сделать. Заведующий нейрохирургическим отделением №2, кандидат медицинских наук Виталий Булгаков и врач-нейрохирург этого же отделения Игорь Трегуб удаляли метастазы в течение 2,5 часов.

- В результате из двух разных доступов были полностью удалены сразу два очага. Кровопотеря была минимальная. В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. Дальнейшее лечение он будет проходить у врача-онколога, – отметил Игорь Трегуб.