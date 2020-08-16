Кузбассовцев предупреждают о высокой пожароопасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в регионе в понедельник, 17 августа. На территории Кемеровской области будет высокая пожароопасность. Сразу в двух районах она достигнет четвертого класса.

- Ожидается пожароопасность второго, местами первого, третьего классов, в Прокопьевском и Новокузнецком районах сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса), - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В понедельник в Кемеровской области сохранится жаркая погода. В этот день столбики термометров максимально поднимутся до +28 градусов.Однако небо будет местами затянуто облаками, но все равно советуем не находиться долго под солнцем, чтобы не получить тепловой удар.