В понедельник в Кузбассе будет жара Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Появился прогноз погоды на понедельник 17 августа. Синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают в этот день жару.

В Кузбассе в ночь на 17 августа столбики термометров достигнут отметки +13 градусов. Днем станет в два раза теплее: от +23 до +28 градусов. В этот день небо не будет ясным - его покроют облака, но осадков не ожидается.

В Кемерове также сохранится жара. Ночью будет от +9 до +11 градусов. А днем температура повысится до +25... +27 градусов. Явления погоды такие: переменная облачность, преимущественно без осадков.

Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожароопасности на территории всей области. Четвертый класс пожароопасности обещают сразу в двух районах Кузбасса.