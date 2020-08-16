Площадь и фонтан ремонтируют перед администрацией Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

В Новокузнецке продолжается ремонт в сквере на улице Кирова. Напротив администрации обновляют фонтан и площадь. Глава города Сергей Кузнецов сообщил, что работа выполнена уже на 50 процентов.

- Площадь Кирова, 71 на глазах преображается. Работа здесь кипит весь световой день. Практически 50 процентов от всего объема подрядчиками уже выполнено, уложено около 30 процентов тротуарной плитки. Готовы площадки под асфальтирование велодорожек и парковки для автомобилей. Параллельно специалисты предприятия «Горсвет» готовят коммуникации для новых опор освещения, а УДКХиБ - занимаются фонтаном, - рассказал в соцсетях Кузнецов.

Мэр также отметил, что ремонт закончится в августе. Уже на День шахтера можно будет оценить результат работы.