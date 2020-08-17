Ночью в Новокузнецке ограбили девушку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке ночью на улице произошло ограбление 27-летней девушки. Полиция уже задержала преступника.

Девушка шла по улице, когда к ней подошел неизвестный и выхватил телефон, который она держала в руках. После этого он скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Была оценена и сумма ущерба - она составили десять тысяч рублей.

Стражи правопорядка побеседовали с девушкой и начали искать подозреваемого. Спустя время сотрудники уголовного розыска выяснили, кто нападал. Грабителем оказался 28-летний ранее судимый новокузнечанин.

Телефон нашли и вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за грабеж. Теперь его могут отправить в тюрьму на семь лет.