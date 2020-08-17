В Кемерове осудили рецидивиста, воспользовавшегося доверчивостью продавца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове суд вынес приговор 30-летнему рецидивисту, который воспользовался доверчивостью продавца. Следующие два года и четыре месяца он проведет в исправительной колонии особого режима.

За помощью в полицию обратилась продавец торгового павильона, расположенного на улице Тухачевского. Дело в том, что с ее счета похитили шесть тысяч рублей. Стражи правопорядка начали выяснять, кто мог это сделать. Оказалось, что примерно месяц назад женщина давала свой телефон ранее судимому мужчине.

Дело в том, что кемеровчанин постоянно покупал что-то в торговом павильоне. Потерпевшая запомнила его и решила помочь, когда тот попросил у нее телефон. На некоторое время злоумышленник вышел из торгового зала и перевел шесть тысяч рублей своему другу с помощью мобильного банка. Затем он вернул телефон и ушел. Женщина не сразу обнаружили пропажу, а только через месяц.

Полицейские задержали подозреваемого в Ленинске-Кузнецком. В отношении него возбудили уголовное дело, и суд признал его виновным в преступлении.