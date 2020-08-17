Кузбассовец воровал деньги у сожительницы и падчерицы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинск-Кузнецком районе 41-летнего местного жителя подозревают в краже денег с помощью мобильного приложения. Его жертвами стали сожительница и падчерица.

Преступление произошло в поселке Мирный, где проживают потерпевшие. Женщина отправилась в полицию, когда заметила, что у них с дочерью пропали 26 тысяч рублей. Тогда правоохранители начали расследование. Они пообщались с потерпевшими и выяснили, у кого был доступ к их банковским картам. Оказалось, что сожитель уже несколько месяцев переводил на свой счет деньги с их банковских карт. Похищенное он тратил.

За кражу в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.