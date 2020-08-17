В Кемерове без вести пропал 50-летний мужчина

Фото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс

В Кемерове пропал 50-летний мужчина. Он ушел из дома в неизвестном направлении 12 августа и не вернулся. С тех пор родные и близкие не могут найти его.

Имя пропавшего Игорь Юрьевич Родионов. Он родился в 1970 году.Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» организовали поиск мужчины. Они опубликовали фотографию и приметы, по которым можно его узнать.

Рост Игоря составляет 175 сантиметров, у него худощавое телосложение и русые волосы. Никто не знает, что он надел, когда уходил из дома.

Если вы видели Игоря или знаете, где он сейчас, свяжитесь с волонтерами. Любая информация поможет в поиске.

Телефон «горячей линии» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52 или 112.