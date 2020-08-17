7-летняя девочка попала в больницу из-за нетрезвого кузбассовца Фото: Иван ВИСЛОВ

Кто виноват в ДТП – несовершеннолетний пешеход или нетрезвый водитель – сейчас устанавливают стражи порядка. пока же ребенок находится в больнице.

Вечером 16 августа, около 17.40, в Ленинске-Кузнецком случилось дорожно-транспортное происшествие. 7-летняя девочка решила перейти дорогу на улице Пригородной. Однако место для перехода она выбрала не «зебру», а просто проезжую часть. Девочка выбежала на дорогу и побежала по диагонали.

В это же время по проезжей части двигался автомобиль Toyota Corolla с 47-летним мужчиной за рулем. Водитель не ожидал появления ребенка на дороге, не успел среагировать и сбил ребенка. Девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. А позже инспекторы ГИБДД установили, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Отметим также, что за семь месяцев 2020 года в 57 ДТП с участием детей-пешеходов трое погибли, еще 55 получили травмы. А из-за нетрезвых автомобилистов за это же время произошло 132 ДТП, в которых 41 человек погиб и 196 получили травмы.