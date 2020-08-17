Школьник с трубой в руках крушил светофоры на железной дороге в Кузбассе Фото: Иван ПРОХОРОВ

Скука и хулиганские побуждения заставили 9-летнего жителя Кузбасса взять в руки металлическую трубу и пойти к железной дороге. Здесь он крушил светофоры.

Дежурная по станции Ижморская обратила внимание, что маневренный светофор, который относится к железной дороге, вышел из строя. Причем он не сам сломался, а кто-то намеренно разбил линзы белого и синего сигнального устройства. Сотрудники линейного пункта полиции на станции Анжерская вскоре подтвердили догадки дежурной и установили личность вредителя. Им оказался 9-летний школьник из поселка городского типа Ижморский.

Как оказалось, мальчик таким образом развлекался, и это был не первый случай порчи железнодорожного оборудования. За день до этого мальчик также приходил с металлической трубой к другому участку станции и там разбил комплект линз светофора.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции провели с несовершеннолетним беседу, в отношении его матери составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба УТ МВД россии по Сибирскому Федеральному округу. – Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Матери школьника надлежит возместить причиненный железной дороге материальный ущерб.