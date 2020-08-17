Еще у 96 кузбассовцев выявили коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще у 96 жителей Кузбасса на утро 17 августа медики выявили коронавирус. Сейчас число заболевших COVID-19 составляет 5215 человек.

Вновь выросло число кузбассовцев, у которых медики выявили коронавирус. Сейчас их число составляет 5215 человек, о 96 из которых стало известно утром 17 августа.

В больницах региона сейчас находятся 1679 пациентов с коронавирусом. Однакр выросло и число кузбассовцев, которые прошли курс лечения и уже выписаны из стационаров. На утро 17 августа больничные стены покинули еще шесть выздоровевших пациентов, всего же число вылечившихся составляет 3499 человек.

Количество случаев с летальным исходом среди пациентов с COVID-19 остается прежним: 37 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7162 человека, - отметили в областном оперативном штабе.