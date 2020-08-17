Где в Кузбассе больше всего новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили медики в Кузбассе. По данным на утро 17 августа, еще у 96 жителей региона тесты на COVID-19 дали положительный результат.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Междуреченске: сразу у 22 жителей города медики обнаружили коронавирус. Общее число заболевших составляет 835 человек.

В Кемерове также зафиксированы новые случаи заболевания: ковид подтвердился у 20 кемеровчан, а общее число заболевших в областном центре достигло 1277 человек.

В Новокузнецке за минувшие сутки тесты на коронавирус дали положительный результат у 16 человек. С момента начала пандемии здесь заболели 1176 человек.

В Киселевске коронавирус диагностировали у восьми человек. По шесть новых заболевших - в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком. По пять новых случав заболевания медики выявили в Осинниках и Белове, а в Беловском муниципальном районе - двое заболевших. Столько же - в Березовском.

По одному новому случаю заболевания - в Прокопьевске, Таштагольском муниципальном районе, а также Промышленновском и Яйском муниципальных округах.

Всего на утро 17 августа в регионе выявлены 5215 заболевших коронавирусом. Из них 3499 - уже выздоровели и находятся дома. При этом о последних шести случаях стало известно на утро 17 августа. Еще 1679 пациентов находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.