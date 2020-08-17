21-летний мужчина утонул на глазах у знакомых в Кузбассе Фото: Влад КОМЯКОВ

Трагедией обернулось ночное купание в Кузбассе. 21-летний мужчина утонул на глазах у знакомых.

В субботу, 15 августа, 21-летний житель Кузбасса приехал погостить к родителям в Темиртау. Вместе со знакомыми мужчина устроил застолье, а потом, около четырех часов утра, вся компания отправилась купаться. Правда, местом для купания приятели выбрали водоем под названием БАМ.

- Это место для купания не предназначено, предупреждающие аншлаги размещены по всему периметру, - так охарактеризовали водоем в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Мужчина отплыл немного от берега и пропал из вида. О том, что случилось, очевидцы рассказали родителям. Те, в свою очередь, вызвали спасателей.

- Тело мужчины водолазы обнаружили 16 августа, около 11.35, на глубине 4 метра на расстоянии примерно 20 метров от берега, - сообщает подробности пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства смерти мужчины. Ведется доследственная проверка.