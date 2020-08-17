Груженый КамАЗ перевернулся на кемеровской улице. ФОТО: кадр видео vk.com "Регион 42"

На одной из улиц областного центра произошло ЧП. Здесь перевернулся груженый КамАЗ.

О том, что на улице Красноармейской, возле дома № 8, перевернулся грузовик, очевидцы сообщили в социальных сетях. «Они по Красноармейке носятся быстрее легковушек… Вот, на тебе, пожинайте плоды», - так горестно прокомментировал последствия ДТП один из подписчиков. «[Плохое] место, вы правы, там многие бьются», - подтвердил еще один пользователь соцсетей.

К слову, в кемеровской Госавтоинспеции подтвердили, что причиной ДТП, которое случилось 15 августа, стало именно несоблюдение скоростного режима.

- Водитель КамАЗа, груженного сыпучим грузом, выбрал неверную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, - сообщили подробности ДТП в отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции.

К счастью, среди последствий дорожно-транспортного происшествия - только материальный ущерб. Водитель не пострадал.