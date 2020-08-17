Кемеровчанка услышала крики соседки о помощи и спасла ее. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения

Крики с просьбой о помощи не на шутку встревожили жительницу Кемерова. Поняв, что соседка попала в беду, женщина обратилась в спецслужбы.

Жительница одного из многоквартирных домов Кировского района города Кемерово услышала, как из соседней квартиры раздаются крики о помощи. Кемеровчанка знала, что в квартире находится 71-летняя женщина. Поняв, что та попала в беду, соседка решила обратиться в спецслужбы.

Вскоре приехали специалисты Кемеровской службы спасения. Проникнуть в квартиру им удалось через балкон, и вскоре стало понятно, что женщина действительно попала в беду. Спасатели оказали первую помощь лежащей на полу пострадавшей, а потом передали врачам бригады скорой помощи.

Спустя некоторое время спасатели отправились еще на один вызов. Родственники не могли попасть в квартиру к 83-летней бабушке: дверь была заперта на щеколду, а к телефону она не подходила. Когда при помощи специального инструмента удалось открыть дверь, оказалось, что у женщины случился инсульт. Сейчас она находится под присмотром врачей.