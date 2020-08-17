Страховки с более высоким покрытием ответственности наиболее популярны у молодых самозанятых – АО СК «РСХБ-Страхование»

Такой выбор сделали 52 процента застрахованных в данной категории, подсчитали в АО СК «РСХБ-Страхование».

При этом предпочтения клиентов более старшей возрастной группы разделились почти поровну: 42 процента застрахованных в возрасте от 35 до 64 лет сделали выбор в пользу минимального страхового покрытия (130 тысяч рублей) и еще 37 процентов застрахованных выбрали страховки с максимальной страховой суммой (400 тысяч рублей).

«Наша статистика показывает, что молодежь до 35 лет более внимательно относится к важности страхования своей профессиональной ответственности перед третьими лицами, а также обеспечения финансовой защиты от несчастных случаев и нарушения трудовых отношений в целом. При этом, одновременно c увеличением числа регионов, подключившихся к государственному эксперименту по установлению специального налогового режима в 2020 году, мы видим устойчивый спрос на этот вид продукта и его возвращение к двукратным темпам роста по мере ослабления карантинных мер и активизации деловой активности», - поясняет генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин.

При этом, когда речь идет о страховой сумме, пол застрахованного уже играет существенную роль. Так, мужчины в основном выбирают самое большое страховое покрытие (400 000 рублей) – им воспользовались 47 процентов мужчин, а женщины предпочитают самое маленькое (130 000 рублей)

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