Кассир с коронавирусом работала в кузбасском магазине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из последних выявленных случаев заболевания коронавирусом оказался связан с продавцом сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе города Междуреченска.

В Междуреченске в последнее время медики выявляют все новые и новые случаи заболевания коронавирусом. Так, на утро 17 августа этот город оказался лидером по числу новых заболевших. Среди тех, чьи тесты на COVID-19 дали положительный результат, - кассир одного из сетевых супермаркетов.

- Женщина 1965 года рождения госпитализирована в Новокузнецк, - сообщает пресс-служба администрации Междуреченска.

Кроме того, в администрации отметили, что на прошедшей неделе во время рейдов, проходящих в магазинах, специалисты Роспотребнадзора выявили сразу два случая, когда работники торговых точек находились в помещениях без масок.

- Власти Междуреченска еще раз обращаются к горожанам с просьбой быть предельно осторожными, реже посещать магазины, по возможности не пользоваться общественным транспортом, с родными и друзьями общаться по телефону. При первых признаках недомогания вызывать врача на дом по телефону: 4-77-77, - отметили в пресс-службе администрации Междуреченска.