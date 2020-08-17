Россельхозбанк предлагает кредиты для развития бизнеса

Например, для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 миллионов рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.

Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Сегодня для развития бизнеса Банк готов предложить выгодные кредитные программы с гибкими условиями кредитования и конкурентными процентными ставками. В настоящее время большинство программ для малого и среднего предпринимательства максимально оптимизированы под специфику бизнеса заемщиков: предусматриваются различные цели, сроки и суммы кредитования.

Более подробную информацию по всем продуктам и услугам для развития бизнеса можно узнать в офисах банка или на сайте https://www.rshb.ru/smallbusiness/

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