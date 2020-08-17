В Кузбассе прекращены поиски пропавшей 11-летней девочки Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сотрудники полиции завершили поиски 11-летней новокузнечанки. Девочка ушла из дома после ссоры с родителями.

Жительница города Новокузнецк и ее 11-летняя дочь серьезно поругались. Чтобы воздействовать на дочь, женщина решила ограничить ребенку доступ в интернет. Девочке это совершенно не понравилось, и она решила уйти из дома. Родители сначала были уверены, что ребенок просто гуляет, но когда дочь не вернулась к назначенному времени, стали беспокоиться. Они попытались найти девочку самостоятельно, а потом обратились в полицию.

- Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В результате юная горожанка была обнаружена вблизи одного из заброшенных зданий города, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Девочку вернули домой, к маме, а потом провели с ней и с родителями профилактическую беседу.