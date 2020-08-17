В Кузбассе отменили ряд ограничений по коронавирусу Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Ряд ограничений, Которые вводились из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе, отменяется. Они касаются изоляции для приезжающих и движения транспорта между регионами.

С 17 августа в Кузбассе отменяются некоторые ограничения, которые вводились из-за ситуации с коронавирусом. Так, прекращают работу контрольно-пропускные пункты, которые были организованы на въездах и выездах в Кузбасс и из него. Также гражданам больше не будут вручать уведомления об обязательной самоизоляции.

Кроме того, возобновляется автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации в обычном режиме, начнут ходить по обычному графику электропоезда «Тайга - Томск» и «Новокузнецк - Новосибирск».

Еще одно отмененное ограничение касается работы горнолыжных комплексов и санаториев на территории Кузбасса: сюда вновь могут беспрепятственно приезжать гости из других регионов.