Новокузнечанка попала под суд за поддельный больничный Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новокузнецке женщина хотела избежать наказание за недельный прогул и предоставила работодателю поддельный больничный. Из-за этого она стала фигуранткой уголовного дела.

Суд заводского района вынес приговор 24-летней горожанке за подделку больничного листа. Как выяснилось ранее, женщина, работавшая мерчендайзером одной из крупных торговых сетей, предоставил в отдел кадров липовый листок нетрудоспособности с явными признаками подделки. Сам бланк и оттиски печатей больницы были сделаны на цветном принтере.

Против предприимчивой новокузнечанки возбудили уголовное дело. Свой поступок она объяснила тем, что семь дней без уважительной причины отсутствовала и на работе и боялась увольнения, и поэтому решила купить больничный в Интернете.

Суд, изучив все материалы дела, назначил женщине четыре месяца ограничения свободы. С 22.00 до 05.00 ей запрещено покидать дом, за исключением работы, выезжать за пределы города, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы.