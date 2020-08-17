В Кузбассе закрыли опасную газозаправочную станцию. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе судебные приставы приостановили работу опасной газозаправочной станции. Объект работал с нарушениями требований промышленной безопасности.

Заправку, не отвечающую необходимым требованиям обнаружили в ходе проверки сотрудники Сибирского Управления Ростехнадзора и полицейские. Как выяснилось, у юрлица не было разрешительных документов на строительство и эксплуатацию газозаправочной станции, не проводились плановые ремонты для содержания оборудования под давлением в исправном состоянии. Кроме этого станция не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов, а у персонала не имелось документов, подтверждающих их квалификацию.

Рудничный районный суд признал предпринимателя виновным в выявленных нарушениях и постановил закрыть газозаправочную станцию на 90 суток.

-Судебные приставы Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам приостановили деятельность опасного производственного объекта, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.