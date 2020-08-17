В Кемерове за неделю составили 205 протоколов о нарушении карантинных мер. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове за прошедшую неделю составлено 205 протоколов о нарушении карантинных мер. В суд направлено 10 материалов и еще более 40 подготовлены.

Как рассказали в администрации города, профилактические рейды продолжаются, в них принимают участие полицейские, Роспотребнадзор, областные и местные власти.

За неделю контролеры обследовали 675 объектов общественного питания и торговли, в том числе 26 торговых центров и комплексов, а также 3754 единицы транспорта на соблюдение масочного режима. Всего за неделю было составлено 205 протоколов.

- В том числе 60 - на сотрудников торговых точек, находившихся на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, 27 - на посетителей, два - на юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима на своих торговых предприятиях, - уточнили в мэрии.

Кроме того, городские власти передали в суд 10 материалов, еще более 40 подготовлены для этого.