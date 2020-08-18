Уникальный биопротез клапана сердца создают кузбасские ученые. ФОТО: пресс-служба АПК

Уникальный биопротез клапана сердца, аналогов которому нет ни в России, ни в мире, создают ученые в Кузбассе. Он позволит улучшить качество жизни людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На завершающем этапе проекта по созданию уникального биопротеза клапана сердца находятся ученые-врачи Кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Обычно замена такого вида протезов требуется раз в 6-15 лет и сопряжена с операциями. Новые биопротезы можно будет установить без удаления имплантированного ранее, по технологии «протез в протез». При этом риск осложнений существенно снижается, а сама операция занимает в пять раз меньше времени. Кроме того, не потребуется наложение швов и дополнительной фиксации.

- Кузбасским ученым удалось создать биопротез клапана сердца, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Мы планируем создать в Кузбассе центр доклинических исследований, чтобы освоить и другие медицинские технологии, соответствующие мировым стандартам. Задача на будущее – увеличить долю собственных разработок кемеровского кардиоцентра на рынке клапанных биопротезов, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас команда кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов и разработчиков проводят доклинические испытания. Испытуемые – несколько овец, которым проводят повторное биопротезирование. Результаты испытаний – хорошие. В будущем разработку кузбасских ученых зарегистрируют в Росздравнадзоре, запустят серийное производство. Планируется, что биопротезы будут использоваться в России и странах СНГ.