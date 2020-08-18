В центре Кемерова пьяный водитель устроил массовое ДТП. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

Массовое ДТП устроил водитель отечественного легкового автомобиля в центре Кемерова. Авария произошла на улице Гагарина.

Дорожно-транспортное происшествие, по словам очевидцев, случилось на пересечении улиц Терешковой и Гагарина. Последствия массовой аварии свидетели сняли на видео и выложили в социальные сети. На кадрах запечатлены несколько разбитых автомобилей. Невольные свидетели дорожно-транспортного происшествия отмечают, что водитель отечественной легковушки сначала «зацепил» сразу три машины, а потом попытался убежать от инспекторов ДПС. По всем признакам водитель был нетрезв. Впрочем, как и пассажиры.

- Один из них утверждал, что отец – прокурор, и всех сейчас отпустят, - рассказывает очевидец ДТП. – Водитель пытался сбежать от сотрудников ГАИ, но плохой он бегун.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.