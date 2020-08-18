Соцработница из Кузбасса украла у подопечного 200 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Жительница Прокопьевска воспользовалась доверием и ограбила 95-летнего горожанине. Примечательно, что сама она работала в соцслужбе, а мужчина был ее подопечным.

42-летняя теперь уже бывшая работница соцслужбы из Прокопьевска ухаживала за 95-летним мужчиной. в какой-то момент ее подопечному стало плохо, и его поместили в медицинское учреждение. Соцработница же решила воспользоваться ситуацией, взяла ключи от его квартиры, пришла туда и похитила сбережения пожилого человека. Однако деньги к себе домой она не понесла, а спрятала их в квартире другой своей подопечной, которой также помогала по хозяйству.

Вскоре 95-летний прокопчанин скончался, а о пропаже 200 тысяч рублей стало известно его внуку. Мужчина обратился за помощью в полицию, и стражи порядка вычислили, кто же присвоил деньги.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фигурантка уголовного дела уволилась из социальной службы. Похищенные деньги сотрудники полиции изъяли и вернули заявителю.