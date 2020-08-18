Появилась карта распространения коронавируса в кузбасском городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Беловском городском округе по-прежнему остается неспокойной. Как оно распространяется по городу, рассказал мэр Алексей Курносов.

На прошедшей неделе в Беловском городском округе зафиксировано 38 новых случаев заболевания, а с момента начала пандемии – 249 человек заболели COVID-19.

- «Лидером» по числу заболевших является Центральный район города. Здесь зарегистрировано 119 случаев заболевания. Второе место по-прежнему занимает Новый Городок – 48 случаев. Замыкает тройку «лидеров» Грамотеино с 25 заболевшими. В Инском диагноз COVID-19 поставлен 22 жителям, в микрорайоне Бабанаково, куда входят также территории Чертинского, 8 Марта и Телеута – 18 человекам, в Бачатском – 17, - сообщил Алексей Курносов.

Глава города также отметил, что в Белове, как и на территории всего Кузбасса, продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, как можно чаще обрабатывать руки антисептиком, стараться избегать посещения общественных мест. Кроме того, в городе временно ограничена работа торговых центров, сферы услуг, закрыты кафе и рестораны, а работа спортивных секций и кружков возможна только на открытом воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Белова заболел коронавирусом

У главы одного из кузбасских городов оказались положительными результаты тестов на COVID-19. Сейчас он находится на лечении. (подробности)

Заболевший коронавирусом мэр попросил ввести ограничения в Белове

Глава Белова, у которого некоторое время назад диагностировали коронавирус, рассказал, почему в городе ввели ограничительные меры. (подробности)

В Белове коронавирусом заразились врачи поликлиники

В Белове среди заболевших коронавирусом оказались врачи поликлиники. Об этом сообщил глава города Алексей Курносов в официальном видеообращении к жителям. (подробности)