Ребенок и четверо взрослых травмированы в ДТП в кузбасском городе Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять человек, среди которых 9-летняя девочка, получили травмы в серьезном ДТП. Оно произошло в поселке городского типа Краснобродский.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 августа, около 19.30. В это время на пересечении улиц Победы и Новой столкнулись два автомобиля. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП, но уже известно, что случилось оно из-за невнимательности одного из водителей.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Sunny на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, движущемуся по главной, и произвел с ним столкновение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали пять человек. В иномарке находились 35-летний водитель и 36-летняя пассажирка - оба были травмированы. В автомобиле Lada Granta получили травмы различной степени тяжести три человека: 57-летний водитель, 59-летняя пассажирка и 9-летняя девочка.

- За семь месяцев 2020 года на территории Кемеровской области зарегистрировано 231 ДТП, причиной которых стало несоблюдение очередности проезда. В них 5 человек погибли, 321 получил травмы различной степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции и призвали к соблюдению правил дорожного движения.