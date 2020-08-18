300 квадратных метров сена сожгли неизвестные в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувшей ночью на улице Чумышской, что в Прокопьевске, было жарко. Здесь неизвестные подожгли сено.

О том, что на улице Чумышской горит сено в тюках, очевидцы сообщили диспетчеру в 2.40. На место тут же выдвинулись семь человек и две единицы техники. Для того чтобы ликвидировать пожар, им потребовалось 25 минут - лишь в 3.05 его удалось потушить.

- На момент прибытия первого подразделения сено в тюках горело открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства начала пожара. Однако предварительная версия уже озвучена: сено было сожжено в результате умышленных действий неизвестных лиц по уничтожению чужого имущества.